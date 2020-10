Suore serve Divina Provvidenza offrono uso palazzina per migranti (Di lunedì 12 ottobre 2020) Roma – “Per rispondere all’invito di Papa Francesco, che nell’Enciclica ‘Fratelli Tutti’ rinnova piu’ volte la necessita’ di preparare un’adeguata accoglienza ai migranti che fuggono da guerre, persecuzioni e catastrofi naturali, le Suore serve della Divina Provvidenza di Catania, hanno deciso di offrire a Papa Francesco, attraverso l’Elemosineria Apostolica, in comodato d’uso il loro stabile in via della Pisana”. E’ quanto si legge in una nota dell’Elemosiniere del Papa, Konrad Krajewski. “La palazzina, che porta il nome di Villa Serena, diventera’ una casa di accoglienza per i rifugiati, in particolare per donne sole, donne con minori, famiglie in stato di vulnerabilita’, che giungono ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 12 ottobre 2020) Roma – “Per rispondere all’invito di Papa Francesco, che nell’Enciclica ‘Fratelli Tutti’ rinnova piu’ volte la necessita’ di preparare un’adeguata accoglienza aiche fuggono da guerre, persecuzioni e catastrofi naturali, ledelladi Catania, hanno deciso di offrire a Papa Francesco, attraverso l’Elemosineria Apostolica, in comodato d’uso il loro stabile in via della Pisana”. E’ quanto si legge in una nota dell’Elemosiniere del Papa, Konrad Krajewski. “La, che porta il nome di Villa Serena, diventera’ una casa di accoglienza per i rifugiati, in particolare per donne sole, donne con minori, famiglie in stato di vulnerabilita’, che giungono ...

