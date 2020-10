Stop agli sport di contatto | elenco delle discipline vietate e non

Leggi su quotidianpost

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Glidifavoriscono il contagio a causa della diffusione di particelle di saliva espulse con il respiro. Con queste motivazioni dovrebbe arrivare oggi, fino a fine emergenza, il divieto di praticare alcunia livello amatoriale e dilettantistico. Lesono quelle dove è favorito ilfisico. Non c’è differenza tra attività all’aperto e al chiuso, le attività indicate sono ritenute pericolose e pertanto, finché i numeri di contagiati non scendono, devono essere limitate. Lista deglidivietati secondo il nuovo DPCM Il Corriere delloindica questea livello amatoriale. Il Governo ha accettato su ...