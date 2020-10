Spezia, Meluso: «Abbiamo la possibilità di mettere “in bolla” i giocatori» (Di lunedì 12 ottobre 2020) Mauro Meluso, direttore sportivo dello Spezia, ha parlato a Radio Marte della possibilità del ritiro bolla Mauro Meluso, direttore sportivo dello Spezia, ha parlato a Radio Marte della possibilità di isolare la squadra. LLORENTE – «Mai fatto una trattativa vera e propria, non mi ci volevo buttare proprio perché non sapevo quali erano le conseguenze». ISOLAMENTO – «Lo Spezia avrebbe la possibilità perché ha un centro sportivo sul quale ha investito e fatto lavori per evitare il contagio. La soluzione potrebbe essere attuabile. Il fatto è che si sta svilendo il gioco del calcio. Sinceramente il calcio senza gli spettatori manca di spettacolo. Si va avanti giusto per farlo. A queste misure estreme io sono un po’ contrario, si ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Mauro, direttore sportivo dello, ha parlato a Radio Marte della possibilità del ritiro bolla Mauro, direttore sportivo dello, ha parlato a Radio Marte della possibilità di isolare la squadra. LLORENTE – «Mai fatto una trattativa vera e propria, non mi ci volevo buttare proprio perché non sapevo quali erano le conseguenze». ISOLAMENTO – «Loavrebbe la possibilità perché ha un centro sportivo sul quale ha investito e fatto lavori per evitare il contagio. La soluzione potrebbe essere attuabile. Il fatto è che si sta svilendo il gioco del calcio. Sinceramente il calcio senza gli spettatori manca di spettacolo. Si va avanti giusto per farlo. A queste misure estreme io sono un po’ contrario, si ...

