Lino Guanciale nel remake italiano di “This Is Us”? (Di lunedì 12 ottobre 2020) Novità importante per l’attore Da mesi si parla della produzione del remake italiano di “This Is Us” acclamata serie made in USA con nel cast attori come Milo Ventimiglia e Justin Hartley. Leggi anche: “This Is Us”: arriva il remake italiano della celebre serie Nelle ultime ore ha iniziato a circolare insistentemente la voce che vede l’attore di tv e teatro, Lino Guanciale, tra i protagonisti della versione italiana dove dovrebbe vestire i panni di Jack Pearson (Milo Ventimiglia). La serie, composta da quattro stagioni e in onda negli States da NBC, sarà prodotta da Cattleya. La notizia arriva a poche ore da quando è stata annunciata anche la quinta stagione. View this post on Instagram ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 12 ottobre 2020) Novità importante per l’attore Da mesi si parla della produzione deldi “This Is Us” acclamata serie made in USA con nel cast attori come Milo Ventimiglia e Justin Hartley. Leggi anche: “This Is Us”: arriva ildella celebre serie Nelle ultime ore ha iniziato a circolare insistentemente la voce che vede l’attore di tv e teatro,, tra i protagonisti della versione italiana dove dovrebbe vestire i panni di Jack Pearson (Milo Ventimiglia). La serie, composta da quattro stagioni e in onda negli States da NBC, sarà prodotta da Cattleya. La notizia arriva a poche ore da quando è stata annunciata anche la quinta stagione. View this post on Instagram ...

