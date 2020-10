Le mani della mafia sulle aziende in crisi. Aumentano le interdittive, ma serve la magistratura (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il 2020 ha portato anche un altro record: “mai così tante interdittive emanate dai prefetti” per bloccare le infiltrazioni mafiose, riferisce la Repubblica. 150 al mese, una media che va oltre i 5 provvedimenti al giorno, che corrisponde in proporzione al 25% in più di un anno fa. Il maggior numero dei casi è al Sud, subito dopo ci sono Emilia-Romagna e Lombardia. È allarme per le aziende in crisi a causa delle conseguenze del Covid. Le imprese più esposte agli appetiti delle mafie sono quelle appartenenti al settore del turismo e della ristorazione. Sono quelle sommerse dai debiti, con un urgente bisogno di liquidità per la sopravvivenza, i cui fatturati sono crollati ma i cui costi sono rimasti invariati. Sappiamo benissimo quanto il governo sia stato in ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il 2020 ha portato anche un altro record: “mai così tanteemanate dai prefetti” per bloccare le infiltrazioni mafiose, riferisce la Repubblica. 150 al mese, una media che va oltre i 5 provvedimenti al giorno, che corrisponde in proporzione al 25% in più di un anno fa. Il maggior numero dei casi è al Sud, subito dopo ci sono Emilia-Romagna e Lombardia. È allarme per leina causa delle conseguenze del Covid. Le imprese più esposte agli appetiti delle mafie sono quelle appartenenti al settore del turismo eristorazione. Sono quelle sommerse dai debiti, con un urgente bisogno di liquidità per la sopravvivenza, i cui fatturati sono crollati ma i cui costi sono rimasti invariati. Sappiamo benissimo quanto il governo sia stato in ...

