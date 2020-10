La Nazionale Under 20 sostituirà l’Under 21 contro la Repubblica d’Irlanda. I convocati (Di lunedì 12 ottobre 2020) Con la Nazionale Under 21 colpita dai casi di Covid-19, sarà l’Under 20 di Bollini a sfidare l’Irlanda domani sera. Di seguito la lista dei convocati dell’Under 20 che domani a Pisa affronteranno l’Under 21 dell’Irlanda in una gara valida per la qualificazione all’Europeo di categoria. La decisione è stata presa dalla FIGC, dopo che dal gruppo squadra dell’Under 21 sono emerse ben sette positività. A questo gruppo, la FIGC ha richiesto alla UEFA di poter aggregare alla Nazionale Under 20 i calciatori Patrick Cutrone, Samuele Ricci, Riccardo Sottil e Sandro Tonali, attualmente a Tirrenia con l’Under 21, i quali avevano contratto in precedenza ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 12 ottobre 2020) Con la21 colpita dai casi di Covid-19, sarà l’20 di Bollini a sfidare l’Irlanda domani sera. Di seguito la lista deidell’20 che domani a Pisa affronteranno l’21 dell’Irlanda in una gara valida per la qualificazione all’Europeo di categoria. La decisione è stata presa dalla FIGC, dopo che dal gruppo squadra dell’21 sono emerse ben sette positività. A questo gruppo, la FIGC ha richiesto alla UEFA di poter aggregare alla20 i calciatori Patrick Cutrone, Samuele Ricci, Riccardo Sottil e Sandro Tonali, attualmente a Tirrenia con l’21, i quali avevano contratto in precedenza ...

Vivo_Azzurro : #Under21 ???? Qualificazioni europee: sarà l'#Under20 ad affrontare la Repubblica d’Irlanda La notizia ??… - capuanogio : Sarà la Nazionale #Under20 ad affrontare la Repubblica d'Irlanda domani per le qualificazioni al campionato europeo… - acspezia : Riccardo Marchizza, attualmente impegnato con la Nazionale Under 21, è risultato positivo al Covid-19 ??… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Due calciatori e un membro dello staff della Nazionale Under 21, attualmente a #Reykjavik in vista del match di qualific… - valentinadigrav : RT @repubblica: Under 21, emergenza Covid: con l'Irlanda in campo l'Under 20 [aggiornamento delle 15:20] -