Inter, Conte in emergenza: soluzione alternativa in mediana (Di lunedì 12 ottobre 2020) Proprio la situazione contagi rischia di rendere obbligate alcune scelte per Conte che non avrà a disposizione nemmeno lo squalificato Sensi: secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', ad ... Leggi su sport.virgilio (Di lunedì 12 ottobre 2020) Proprio la situazione contagi rischia di rendere obbligate alcune scelte perche non avrà a disposizione nemmeno lo squalificato Sensi: secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', ad ...

Inter : ?? | FORMAZIONE #LazioInter, gli 1?1? di partenza scelti da Antonio Conte! #FORZAINTER ???? - FcInterNewsit : Sanchez, da Monstar a equilibratore: il Nino Maravilla può fare le fortune dell’Inter. Con una suggestione tattica… - Inter : ?? | CONVOCATI Sono 23 i convocati da mister Antonio Conte per #LazioInter: eccoli ?? - a99904573 : RT @FcInterNewsit: Corsera - Inter, sei positivi al Covid-19: il club ha intenzione di giocare comunque il derby. Ma Conte è in fibrillazio… - bianca_caimi : RT @fcin1908it: Inter, Conte rilancia Brozovic per il derby. GdS: 'Marcelo unico giocatore in rosa che può...' - -