Il Nobel 2020 per l’Economia a Paul R. Milgrom e Robert B. Wilson per i miglioramenti alla Teoria delle Aste (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il Nobel per l’Economia è stato assegnato quest’anno a Paul R. Milgrom e Robert B.Wilson per i miglioramenti ottenuto nella Teoria delle Aste e per l’invenzione di nuovi formati. «Le Aste sono ovunque e influenzano la nostra vita quotidiana. I vincitori di quest’anno, Paul Milgrom e Robert Wilson, hanno migliorato la Teoria delle Aste e inventato nuovi formati di Aste, a vantaggio di venditori, acquirenti e contribuenti in tutto il mondo», ha affermato l’accademia. October 12, 2020 «Le ... Leggi su open.online (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ilper l’Economia è stato assegnato quest’anno aR.B.per iottenuto nellae per l’invenzione di nuovi formati. «Lesono ovunque e influenzano la nostra vita quotidiana. I vincitori di quest’anno,, hanno migliorato lae inventato nuovi formati di, a vantaggio di venditori, acquirenti e contribuenti in tutto il mondo», ha affermato l’accademia. October 12,«Le ...

WRicciardi : Pochi sanno che il loro quartier generale è a Roma e da qui hanno sfamato il mondo e vinto il Premio Nobel, onorato… - ilpost : Chi è Louise Glück, che ha vinto il #Nobel per la Letteratura - RaiNews : Due donne si aggiudicano il premio Nobel per la chimica - riotta : RT @LaStampa: Il Premio Nobel per l'Economia è stato assegnato a Paul R. - aderenzis1 : Nobel, il premio per l'Economia a Paul Milgrom e Robert Wilson -