GF Vip | Morra ridicolo su Adua | “Mi piaceva tanto | ci ho sofferto”

Massimiliano Morra si confida con Dayane Mello dell'infatuazione che ha vissuto con Adua del Vesco tre anni fa, che non avrebbe prodotto una storia di amore L'attore rivela di essere pentito di essere stato insistente e di averla corteggiata in modo troppo ossessiva anche se si dice di aver provato dei sentimenti per lei: "Ci ho sofferto, poi mi sono perdonato".

