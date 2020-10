Gambia-Guinea annullata, troppe positività al Coronavirus (Di lunedì 12 ottobre 2020) L’amichevole tra Gambia e Guinea è stata ufficialmente annullata, seppur fosse in programma martedì 13 ottobre. La causa principale della cancellazione dell’evento è l’eccessivo numero di atleti positivi al Coronavirus all’interno degli organici di entrambi i club, i quali hanno reso impossibile il disputarsi della sfida. Nessun confronto tra le due nazionali dunque, di seguito il comunicato rilasciato dalla selezione Guineana: “Tra diversi giocatori risultati positivi e alcuni infortunati, la nostra nazionale ha ora una rosa di meno di 11 giocatori a disposizione, tra cui un solo portiere“. Leggi su sportface (Di lunedì 12 ottobre 2020) L’amichevole traè stata ufficialmente, seppur fosse in programma martedì 13 ottobre. La causa principale della cancellazione dell’evento è l’eccessivo numero di atleti positivi alall’interno degli organici di entrambi i club, i quali hanno reso impossibile il disputarsi della sfida. Nessun confronto tra le due nazionali dunque, di seguito il comunicato rilasciato dalla selezionena: “Tra diversi giocatori risultati positivi e alcuni infortunati, la nostra nazionale ha ora una rosa di meno di 11 giocatori a disposizione, tra cui un solo portiere“.

