Franceschini, salve le deroghe per cinema e teatri (Di lunedì 12 ottobre 2020) ROMA, 12 OTT - Non ci saranno restrizioni ulteriori per il cinema e le sale dei teatri e dell'opera. Lo assicura, interpellato dall'ANSA il ministro di Beni culturali e Turismo Dario Franceschini: "... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 12 ottobre 2020) ROMA, 12 OTT - Non ci saranno restrizioni ulteriori per ile le sale deie dell'opera. Lo assicura, interpellato dall'ANSA il ministro di Beni culturali e Turismo Dario: "...

giovannacasadi1 : RT @marioricciard18: Dpcm, Conte: 'Escludo nuovo lockdown generalizzato'. Franceschini: 'Salve deroghe per cinema e teat… - marioricciard18 : Dpcm, Conte: 'Escludo nuovo lockdown generalizzato'. Franceschini: 'Salve deroghe per cinema e teat… - fisco24_info : Franceschini, salve le deroghe per cinema e teatri: Il ministro rassicura. Agis, 'Bene, cultura è centrale' - gggg45466 : Ulteriore prova del fatto che fare girare indiscrezioni su #DCPM è dannoso Ma ovviamente chi lo fa ne è consapevol… - serenel14278447 : Dpcm, Franceschini: 'Salve deroghe per cinema e teatri'. Conte: 'Proviamo a dare l'ok questa sera. … -