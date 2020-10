Domenica Live, Sabrina Salerno e il racconto sul padre biologico: «La vita ti sorprende sempre» (Di lunedì 12 ottobre 2020) La cantante di Boys Boys Boys, Sabrina Salerno, è stata ospite da Barbara D’Urso a Domenica Live. La cantante ha aperto il suo cuore al pubblico di Canale 5 parlando di diversi argomenti sia della sua vita privata che pubblica. In modo particolare Sabrina ha parlato dei suoi genitori e della sua ricerca del padre biologico. La cantante, infatti, ha vissuto dei momenti bui legati all’assenza paterna. Non avendolo mai conosciuto ad un certo punto ha deciso semplicemente di cercarlo. Poi ha parlato anche del suo matrimonio e della sua esperienza nel magico mondo del Festival di Sanremo. Dunque una chiacchierata a tutto tondo che ha completamente catturato l’attenzione dei fan. Leggi anche –> Sabrina ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 12 ottobre 2020) La cantante di Boys Boys Boys,, è stata ospite da Barbara D’Urso a. La cantante ha aperto il suo cuore al pubblico di Canale 5 parlando di diversi argomenti sia della suaprivata che pubblica. In modo particolareha parlato dei suoi genitori e della sua ricerca del. La cantante, infatti, ha vissuto dei momenti bui legati all’assenza paterna. Non avendolo mai conosciuto ad un certo punto ha deciso semplicemente di cercarlo. Poi ha parlato anche del suo matrimonio e della sua esperienza nel magico mondo del Festival di Sanremo. Dunque una chiacchierata a tutto tondo che ha completamente catturato l’attenzione dei fan. Leggi anche –>...

La cantante di Boys Boys Boys, Sabrina Salerno, è stata ospite da Barbara D’Urso a Domenica Live. La cantante ha aperto il suo cuore al pubblico di Canale 5 parlando di diversi argomenti sia ...

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: "Siamo due scemi innamorati"

"Siamo due scemi innamorati, che non ce la facevamo più ed erano tre mesi, ci siamo giocati tutto".sono ospiti a Domenica Live dopo otto mesi di fidanzamento, e si scusano conper quello che è accaduto ...

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: "Siamo due scemi innamorati"

"Siamo due scemi innamorati, che non ce la facevamo più ed erano tre mesi, ci siamo giocati tutto". Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono ospiti a Domenica Live dopo otto mesi di fidanzamento, e si scusano con Barbara D'Urso per quello che è accaduto.