Covid, l’Inps specifica che l’isolamento a casa non è da considerare malattia (Di lunedì 12 ottobre 2020) L’Inps ha specificato che in caso di nuovi isolamenti domiciliari, la condizione non verrà equiparata alla malattia. Con il numero di casi di Covid in costante aumento, si accresce anche la possibilità che molti cittadini siano costretti a rimanere in casa in isolamento fiduciario. Durante il lockdown di marzo e aprile, con il decreto ‘Cura … L'articolo Covid, l’Inps specifica che l’isolamento a casa non è da considerare malattia è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 12 ottobre 2020) L’Inps hato che in caso di nuovi isolamenti domiciliari, la condizione non verrà equiparata alla. Con il numero di casi diin costante aumento, si accresce anche la possibilità che molti cittadini siano costretti a rimanere inin isolamento fiduciario. Durante il lockdown di marzo e aprile, con il decreto ‘Cura … L'articolo, l’Inpsche l’isolamento anon è daè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Corriere : Quarantena e Covid, l’isolamento a casa non è malattia. Le linee guida dall’Inps per tutti i lavoratori - fattoquotidiano : Il Covid ha messo le ali a Spid. L’Inps pensiona i vecchi codici, il governo lancia procedura semplificata. La guid… - angiuoniluigi : RT @Corriere: Quarantena e Covid, l’isolamento a casa non è malattia. Le linee guida dall’Inps per tutti i lavoratori - MigdaliaMacha10 : RT @Corriere: Quarantena e Covid, l’isolamento a casa non è malattia. Le linee guida dall’Inps per tu... - angiuoniluigi : RT @Corriere: Quarantena e Covid, l’isolamento a casa non è malattia. Le linee guida dall’Inps per tu... -