Coronavirus | Asl 1 L' Aquila Tampone solo su indicazione medico curante | no fai da te!

L'Aquila - A seguito dell'aumento di alcuni casi di positività a SARS-COV2, verificatisi nell'ambito del territorio della ASL 01 Avezzano-Sulmona-L'Aquila, più accentuati nel Capoluogo, legati, peraltro, ad alcuni focolai, ben individuati, collegati ad attività ludiche (palestre, feste di compleanno, assembramenti in locali di intrattenimento), si sta assistendo, prevalentemente in L'Aquila ed in zone limitrofe, ad un'immotivata ondata di panico, che sta determinando, nella popolazione, una corsa alla ricerca dell'effettuazione del test molecolare (Tampone naso-faringeo), senza preventiva consultazione dei sanitari di riferimento. Nel raccomandare alla popolazione che non è di alcuna utilità lasciarsi andare a forme di immotivata e, per certi versi isterica, preoccupazione, si ...

