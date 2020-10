Carlo d’Inghilterra Re… ma solo in ecologia e riciclo (Di lunedì 12 ottobre 2020) L’erede al trono inglese, il principe Carlo, è uno strenuo difensore dell’ambiente. Lo dimostra con molte iniziative e con scelte nello stile di vita. Dagli anni ’80, per esempio, per evitare sprechi, il primogenito di Elisabetta II e Filippo continua a indossare la stessa giacca e lo stesso cappotto più volte sistemati con ago e filo. Il principe Carlo è un convinto ambientalista da anni. Questo suo idealeArticolo completo: Carlo d’Inghilterra Re… ma solo in ecologia e riciclo dal blog soloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 12 ottobre 2020) L’erede al trono inglese, il principe, è uno strenuo difensore dell’ambiente. Lo dimostra con molte iniziative e con scelte nello stile di vita. Dagli anni ’80, per esempio, per evitare sprechi, il primogenito di Elisabetta II e Filippo continua a indossare la stessa giacca e lo stesso cappotto più volte sistemati con ago e filo. Il principeè un convinto ambientalista da anni. Questo suo idealeArticolo completo:d’Inghilterra Re… maindal blogDonna

s1fab : @lmx69 @carlo_sgro7 @Fabio59952667 @ginosa15 @GuidoCrosetto Perché salta di palo in frasca. Si sta parlando di un n… - SignorelliMario : @DaliaDaliaanfo Ma questo è il Principe Carlo d'Inghilterra, che voleva esserlo per la sua Camilla...c'entra qualcosa con Borghi? ?? - doc_no_ : @frances79154863 Quel leone di Carlo d'Inghilterra non s'oppone? - fallingptn : @bradsmacchiato Carlo d’Inghilterra o un figo pazzesco ? - rita_severini : Trump, Berlusconi, Johnson, Zingaretti, Briatore, Porro, Carlo d’ Inghilterra, Bertolaso, Tom Hanks, la De Sio, Ban… -

