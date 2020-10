Bologna, infortunio per Skov Olsen: sarà out per sei settimane (Di lunedì 12 ottobre 2020) Sosta per le Nazionali amara in casa Bologna. Andreas Skov Olsen, talento dei rossoblù, si è infortunato durante la sfida tra Islanda e Danimarca, match nel quale è subentrato al 66° minuto. A seguito di uno scontro di gioco Skov Olsen ha riportato una frattura non complicata della seconda vertebra lombare: i tempi di recupero sono di circa sei settimane come comunicato dal Bologna in una nota ufficiale. Leggi su sportface (Di lunedì 12 ottobre 2020) Sosta per le Nazionali amara in casa. Andreas, talento dei rossoblù, si è infortunato durante la sfida tra Islanda e Danimarca, match nel quale è subentrato al 66° minuto. A seguito di uno scontro di giocoha riportato una frattura non complicata della seconda vertebra lombare: i tempi di recupero sono di circa seicome comunicato dalin una nota ufficiale.

