Auto elettriche Tesla, l’azienda fa dietrofront: stop alle ricariche gratis e tariffe extra per chi occupa le colonnine (Di lunedì 12 ottobre 2020) Arriva da Tesla una notizia che di certo non farà sorridere i proprietari di Auto elettriche del famoso marchio. L’azienda ha fatto un clamoroso dietrofront, eliminando le ricariche gratuite tanto promosse. Una svolta che non coinvolge però tutti i possessori di Auto elettriche Tesla: chi ha infatti comprato una vettura con le ricariche gratis per sempre, continuerà ad usufruire di questa agevolazione, e non pagherà nulla, chi, invece, possiede una Model 3 o una Model Y e non ha incluse le ricariche gratis, sarà costretto ad aprire il proprio portafoglio a causa dell’incremento del costo al kWh delle ricariche. Un ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 12 ottobre 2020) Arriva dauna notizia che di certo non farà sorridere i proprietari didel famoso marchio. L’azienda ha fatto un clamoroso, eliminando legratuite tanto promosse. Una svolta che non coinvolge però tutti i possessori di: chi ha infatti comprato una vettura con leper sempre, continuerà ad usufruire di questa agevolazione, e non pagherà nulla, chi, invece, possiede una Model 3 o una Model Y e non ha incluse le, sarà costretto ad aprire il proprio portafoglio a causa dell’incremento del costo al kWh delle. Un ...

