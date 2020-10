Alluvione Piemonte: approvato il superbonus (Di lunedì 12 ottobre 2020) “E’ appena stato accolto l’ordine del giorno di cui ero primo firmatario e che era stato sottoscritto da tutti i parlamentari azzurri Piemontesi che prevede di allargare le agevolazioni del superbonus per le aree terremotate anche a quelle colpite dalla drammatica Alluvione che si è abbattuta in Piemonte tra il 2 e il 3 ottobre”. Lo annuncia il deputato di Forza Italia Roberto Rosso, vicecoordinatore regionale degli azzurri in Piemonte.L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 12 ottobre 2020) “E’ appena stato accolto l’ordine del giorno di cui ero primo firmatario e che era stato sottoscritto da tutti i parlamentari azzurrisi che prevede di allargare le agevolazioni delper le aree terremotate anche a quelle colpite dalla drammaticache si è abbattuta intra il 2 e il 3 ottobre”. Lo annuncia il deputato di Forza Italia Roberto Rosso, vicecoordinatore regionale degli azzurri in.L'articolo MeteoWeb.

