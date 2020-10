Alberto Matano si difende dalle ultime accuse della Cuccarini: “Sono trasparente” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Primo Tapiro d’Oro per Alberto Matano. Il conduttore de La vita in diretta è stato insignito del premio di Striscia la notizia dopo le recenti dichiarazioni televisive di Lorella Cuccarini. A Verissimo la soubrette ha accusato l’ex collega di falsità. Una persona che davanti faceva l’amico e poi dietro si comportava in altro modo. La … L'articolo Alberto Matano si difende dalle ultime accuse della Cuccarini: “Sono trasparente” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 12 ottobre 2020) Primo Tapiro d’Oro per. Il conduttore de La vita in diretta è stato insignito del premio di Striscia la notizia dopo le recenti dichiarazioni televisive di Lorella. A Verissimo la soubrette ha accusato l’ex collega di falsità. Una persona che davanti faceva l’amico e poi dietro si comportava in altro modo. La … L'articolosi: “Sono trasparente” proviene da Gossip e Tv.

