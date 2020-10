Adua Del Vesco vuota il sacco e chiede scusa a Tommaso Zorzi: “Ho detto delle bugie, ma perché ho sofferto tanto” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Adua Del Vesco vuota il sacco Dopo una serie di frecciatine, scontri e accuse reciproche, al momento sembra essere calato il sereno nel rapporto tra Adua Del Vesco e Tommaso Zorzi. Qualche ora fa la giovane attrice messinese ha ammesso di aver detto delle grosse bugie sul loro incontro in albergo. Ma il noto influencer meneghino l’ha rimproverata davanti alle telecamere: “Tu però ammetti sempre un pezzo alla volta. Prima non ci eravamo mai visti, poi non abbiamo mai parlato, adesso ci siamo visti e abbiamo parlato“. A quel punto, tra le lacrime la ragazza ha chiesto scusa al compagno d’avventura al Grande Fratello Vip 5. L’attrice messinese ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 12 ottobre 2020)DelilDopo una serie di frecciatine, scontri e accuse reciproche, al momento sembra essere calato il sereno nel rapporto traDel. Qualche ora fa la giovane attrice messinese ha ammesso di avergrossesul loro incontro in albergo. Ma il noto influencer meneghino l’ha rimproverata davanti alle telecamere: “Tu però ammetti sempre un pezzo alla volta. Prima non ci eravamo mai visti, poi non abbiamo mai parlato, adesso ci siamo visti e abbiamo parlato“. A quel punto, tra le lacrime la ragazza ha chiestoal compagno d’avventura al Grande Fratello Vip 5. L’attrice messinese ...

