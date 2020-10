Ultime Notizie Roma del 11-10-2020 ore 10:10 (Di domenica 11 ottobre 2020) Romadailynews radiogiornale un’informazione Buongiorno dalla redazione che apre la luce in studio contagi da coronavirus in Italia continuano a salire l’ultimo bilancio giornaliero di 5724 nuovi positivi e 29 decessi a fronte di oltre 133 mila tamponi eseguiti il governo si prepara Alvaro di nuove misure il comitato tecnico-scientifico si riunirà quest’oggi d’urgenza per definirle tra le ipotesi uno stop agli sport di contatto come il calcetto limiti a raduni riti e feste anche in casa più Smart Working e stretta sugli orari di apertura dei locali escluso Per ora un nuovo da un terzo record tipo di nuovi casi di coronavirus a livello globale l’oms indica che ieri sono stati registrati altri 383359 contagi il 7 9 * 100 in piùrispetto al record di venerdì il bilancio dei casi nel mondo ha superato la soglia dei ... Leggi su romadailynews (Di domenica 11 ottobre 2020)dailynews radiogiornale un’informazione Buongiorno dalla redazione che apre la luce in studio contagi da coronavirus in Italia continuano a salire l’ultimo bilancio giornaliero di 5724 nuovi positivi e 29 decessi a fronte di oltre 133 mila tamponi eseguiti il governo si prepara Alvaro di nuove misure il comitato tecnico-scientifico si riunirà quest’oggi d’urgenza per definirle tra le ipotesi uno stop agli sport di contatto come il calcetto limiti a raduni riti e feste anche in casa più Smart Working e stretta sugli orari di apertura dei locali escluso Per ora un nuovo da un terzo record tipo di nuovi casi di coronavirus a livello globale l’oms indica che ieri sono stati registrati altri 383359 contagi il 7 9 * 100 in piùrispetto al record di venerdì il bilancio dei casi nel mondo ha superato la soglia dei ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Covid, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo. Oms, nuovo record in Europa: 123.684 nuovi casi in 24 ore Corriere della Sera Prepariamoci alla crisi del mercato alimentare

Tra i tanti problemi causati dal covid-19 ci sono l’insicurezza alimentare, la scomparsa delle piccole attività commerciali e la volatilità dei mercati. Questi problemi potrebbero diventare ancora più ...

Campidoglio, l’assessora Meleo: per le strade spendiamo il triplo del passato, sistemeremo 780 km

La titolare delle Infrastrutture replica all’editoriale del Corriere a firma di Antonio Macaluso sul tema delle buche sulle strade della Capitale ...

