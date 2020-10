Spagna, Luis Enrique: «Sto cercando di creare un gruppo che dia il meglio» (Di domenica 11 ottobre 2020) La Spagna ha trionfato in Nations League contro la Svizzera: ecco le parole del tecnico iberico dopo la gara Ai microfoni di TVE, Luis Enrique ha commentato la vittoria in Nations League contro la Svizzera. Ecco le sue parole sulla prestazione e sul gruppo che sta nascendo. «Per me tutte le partite sono importanti, stiamo cercando di generare competitività, formare una squadra di 23 calciatori disposti a giocare e dare il meglio. Le rotazioni dipenderanno da quello che vediamo in questi giorni». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 ottobre 2020) Laha trionfato in Nations League contro la Svizzera: ecco le parole del tecnico iberico dopo la gara Ai microfoni di TVE,ha commentato la vittoria in Nations League contro la Svizzera. Ecco le sue parole sulla prestazione e sulche sta nascendo. «Per me tutte le partite sono importanti, stiamodi generare competitività, formare una squadra di 23 calciatori disposti a giocare e dare il. Le rotazioni dipenderanno da quello che vediamo in questi giorni». Leggi su Calcionews24.com

