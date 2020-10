Schianto frontale all’alba: Mauro Farinazzo muore vicino al suo cane (Di domenica 11 ottobre 2020) Morto sul colpo, insieme al suo cane, il cacciatore Mauro Farinazzo, 69 anni, di Loreggia dopo un incidente frontale. Mauro Farinazzo è morto. Questa mattina all’alba l’incidente che gli ha portato via la vita. Accanto a lui il suo cane che non ce l’ha fatta. Inutile l’intervento dei soccorsi, i due se n’erano già andati. … L'articolo Schianto frontale all’alba: Mauro Farinazzo muore vicino al suo cane proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 11 ottobre 2020) Morto sul colpo, insieme al suo, il cacciatore, 69 anni, di Loreggia dopo un incidenteè morto. Questa mattina all’alba l’incidente che gli ha portato via la vita. Accanto a lui il suoche non ce l’ha fatta. Inutile l’intervento dei soccorsi, i due se n’erano già andati. … L'articoloall’alba:al suoproviene da www.meteoweek.com.

Secondo una prima ricostruzione ci sarebbe stato un frontale tra due macchine ... un tamponamento con il coinvolgimento di altri tre veicoli. Fortunatamente nello schianto nessuno si sarebbe ferito in ...

