Piazza Duomo invasa dai bauli. La protesta dei lavoratori dello spettacolo: "Regole chiare per ripartire" (Di domenica 11 ottobre 2020) Dal facchino all’imprenditore, 500 rappresentanti del mondo degli eventi sono scesi in Piazza Duomo, a Milano, riempiendola di bauli, quegli stessi “flightcase” che ogni giorno accompagnano coloro che lavorano nel settore, divenuti negli ultimi mesi simbolo di una mobilitazione internazionale che oggi è arrivata anche in Italia.A organizzare l’appuntamento ‘bauli in Piazza’, l’associazione culturale senza scopo di lucro Bip, di cui fa parte Fabio Pazzini, event manager e direttore di produzione: “come molti colleghi - racconta all’ANSA - sono fermo da febbraio, c’è qualcuno che lavoricchia, ma sono cose molto piccole perché in questo momento non c’è sostenibilità economica, tutti gli eventi estivi sono ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 11 ottobre 2020) Dal facchino all’imprenditore, 500 rappresentanti del mondo degli eventi sono scesi in, a Milano, riempiendola di, quegli stessi “flightcase” che ogni giorno accompagnano coloro che lavorano nel settore, divenuti negli ultimi mesi simbolo di una mobilitazione internazionale che oggi è arrivata anche in Italia.A organizzare l’appuntamento ‘in’, l’associazione culturale senza scopo di lucro Bip, di cui fa parte Fabio Pazzini, event manager e direttore di produzione: “come molti colleghi - racconta all’ANSA - sono fermo da febbraio, c’è qualcuno che lavoricchia, ma sono cose molto piccole perché in questo momento non c’è sostenibilità economica, tutti gli eventi estivi sono ...

Nel pomeriggio del 10 ottobre piazza Duomo, a Milano, si è riempita di cinquecento “flight case”, i bauli che contengono la strumentazione necessaria per allestire un concerto. È un’installazione di ...

