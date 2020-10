Oroscopo di Paolo Fox | dal 12 al 18 Ottobre | previsioni della settimana

Leggi su nonsolo.tv

(Di domenica 11 ottobre 2020) Cosa ci stanno riservando le stelle? Lo scopriamo con l’le diFox. In genere sarà una buonaper tutti, ma i segni migliori, che hanno totalizzato 5 stelle su 5 sono Vergine e Capricorno. Ariete Sarà per te un periodo fatto di momenti altalenanti. Ad avere maggiori problemi sono coloro che hanno avuto problemi di coppia in passato. Per quanto riguarda il lavoro sarebbe meglio andare cauti, e non giocare troppo con i soldi. Toro Venere rema in tuo favore. Questo potrebbe favorire coloro che sono innamorati o coloro che si vogliono innamorare. Non ci sono all’orizzonte cose molto complicate, basta non essere troppo critici ed esigenti. Gemelli I sentimenti saranno un tantino compromessi e coinvolti da momenti no, in particolare a metà ...