LIVE | Palermo-Avellino 0-2 | diretta testuale di Mediagol it

(Di domenica 11 ottobre 2020) Ilalle ore 15,00 sarà impegnato nella sfida casalinga contro l'.Prima stagionale tra le mura amiche per i rosanero guidati da tecnico Roberto Boscaglia che, allo stadio "Renzo Barbera", dovranno vedersela contro la compagine irpina un avversario in forma che nella scorsa uscita ha superato 1-0 la Viterbese. Segui ladel match su.it, al termine della sfida sul nostro portale tutte le interviste ai protagonisti.eventoid=953027COMMENTI POST PARTITA:-Facebook (http://www.facebook.com/News)-Twitter (https://twitter.com/)-Instagram (https://instagram.com/)Al termine della gara spazio ai commenti dei tifosi che potranno esprimere la propria opinione e ...

ILOVEPACALCIO : LIVE #PALERMOAVELLINO 0-2: doppio cambio per i rosanero, dentro #Saraniti e #Santana - Ilovepalermocalcio - ILOVEPACALCIO : LIVE #PALERMOAVELLINO 0-2: al 57' gli irpini raddoppiano con #Fella - Ilovepalermocalcio - ILOVEPACALCIO : LIVE #PALERMOAVELLINO 0-1: annullato un gol ad #Accardi al 48' - Ilovepalermocalcio - ILOVEPACALCIO : LIVE #PALERMOAVELLINO 0-1: al via la ripresa - Ilovepalermocalcio - ILOVEPACALCIO : LIVE #PALERMOAVELLINO 0-1: termina il primo tempo, decide il gol di #DAngelo - Ilovepalermocalcio -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Palermo

15:58LIVE PALERMO-AVELLINO 0-1 14:37FOTO: striscione affisso in Curva Nord Superiore 14:37PALERMO-AVELLINO: LE FORMAZIONI UFFICIALI 13:53Palermo-Avellino: Ecco come vederla in Tv e Streaming ?? ...Scienza e Tecnologia - Teramo: 0 - 2 Marcatori: 2 p.t. Ilari, T,, 19 p.t. Ferreira, T, Palermo - Avellino: 0 - 1 Marcatori: 21 p.t. D'Angelo, A, Vibonese - Catanzaro: 0 - 0 Viterbese - Bari: 0 - 2 ...