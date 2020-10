Giro d’Italia 2020, nona tappa: ad Aremogna si parla portoghese (Di domenica 11 ottobre 2020) Senza padrone il 103° Giro d’Italia affronterà domani il primo giorno di riposo dopo una nona tappa che, oggettivamente, ha deluso le aspettative. Ci si aspettavano delle risposte dai 208 km abruzzesi che hanno portato i corridori dalla partenza di San Salvo al traguardo di Roccaraso Aremogna. La competizione tra i big, invece, si è ridotta ad uno scatto secco all’ultimo km in cui Wilco Kelderman (Team Sunweb) e Jakob Fuglsang (Astana Pro Team) hanno guadagnato una manciata di secondi su Vincenzo Nibali (Trek Segafredo) e qualcosa in più sulla maglia rosa Joao Almeida (Deceuninck Quick Step). L’olandese, in particolare, è salito al secondo posto in classifica a 30” dal lusitano, apparso in forte difficoltà sulle rampe finali di questa frazione. Il ... Leggi su tpi (Di domenica 11 ottobre 2020) Senza padrone il 103°d’Italia affronterà domani il primo giorno di riposo dopo unache, oggettivamente, ha deluso le aspettative. Ci si aspettavano delle risposte dai 208 km abruzzesi che hanno portato i corridori dalla partenza di San Salvo al traguardo di Roccaraso. La competizione tra i big, invece, si è ridotta ad uno scatto secco all’ultimo km in cui Wilco Kelderman (Team Sunweb) e Jakob Fuglsang (Astana Pro Team) hanno guadagnato una manciata di secondi su Vincenzo Nibali (Trek Segafredo) e qualcosa in più sulla maglia rosa Joao Almeida (Deceuninck Quick Step). L’olandese, in particolare, è salito al secondo posto in classifica a 30” dal lusitano, apparso in forte difficoltà sulle rampe finali di questa frazione. Il ...

