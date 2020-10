Covid, Pozzuoli: contagi in aumento e il sindaco chiude cinque scuole (Di domenica 11 ottobre 2020) Casi di Covid in aumento, chiusi cinque plessi scolastici con sospensione delle attività didattiche per l’intera settimana. Succede a Pozzuoli, dove il sindaco Vincenzo Figliolia ha disposto la temporanea chiusura della sede centrale e di tutti i plessi dell’Ottavo circolo didattico Oriani-Diaz (Oriani, Licola Mare, Borgo, Reginelle e Diaz). Lunedì scorso è stato reso noto che un’alunna del plesso Oriani di Licola è risultata positiva al Covid: sono quindi scattate le procedure previste dal protocollo per cui tutti gli alunni della classe frequentata dalla bambina e tre insegnanti sono stati messi in isolamento fiduciario dalla Asl Napoli 2 Nord in attesa dei tamponi. Oggi la notizia che sono emersi nuovi casi di coronavirus tra gli alunni ... Leggi su ildenaro (Di domenica 11 ottobre 2020) Casi diin, chiusiplessi scolastici con sospensione delle attività didattiche per l’intera settimana. Succede a, dove ilVincenzo Figliolia ha disposto la temporanea chiusura della sede centrale e di tutti i plessi dell’Ottavo circolo didattico Oriani-Diaz (Oriani, Licola Mare, Borgo, Reginelle e Diaz). Lunedì scorso è stato reso noto che un’alunna del plesso Oriani di Licola è risultata positiva al: sono quindi scattate le procedure previste dal protocollo per cui tutti gli alunni della classe frequentata dalla bambina e tre insegnanti sono stati messi in isolamento fiduciario dalla Asl Napoli 2 Nord in attesa dei tamponi. Oggi la notizia che sono emersi nuovi casi di coronavirus tra gli alunni ...

