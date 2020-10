Coming Out Day: come e perché si celebra l’11 ottobre (Di domenica 11 ottobre 2020) Oggi, 11 ottobre, in tutto il mondo è il Coming Out Day: la giornata dedicata al coraggio di esternare il proprio orientamento sessuale L’11 ottobre è in tutto il mondo il Coming Out Day. La prima edizione, nata negli Stati Uniti, risale all’11 ottobre 1988. L’istituzione di questa giornata è stata resa possibile grazie agli importanti contributi di Robert Eichberg, psicologo del New Mexico, e Jean O’Leary, politico ed attivista LGBT di Los Angeles. La data non è affatto casuale: si trattava del primo anniversario della seconda marcia nazionale su Washington per i diritti delle lesbiche e dei gay, tenutasi appunto l’11 ottobre dell’anno prima, il 1987. Nel 2016 il Gay Center, in Italia, ha pensato di far coincidere ... Leggi su zon (Di domenica 11 ottobre 2020) Oggi, 11, in tutto il mondo è ilOut Day: la giornata dedicata al coraggio di esternare il proprio orientamento sessuale L’11è in tutto il mondo ilOut Day. La prima edizione, nata negli Stati Uniti, risale all’111988. L’istituzione di questa giornata è stata resa possibile grazie agli importanti contributi di Robert Eichberg, psicologo del New Mexico, e Jean O’Leary, politico ed attivista LGBT di Los Angeles. La data non è affatto casuale: si trattava del primo anniversario della seconda marcia nazionale su Washington per i diritti delle lesbiche e dei gay, tenutasi appunto l’11dell’anno prima, il 1987. Nel 2016 il Gay Center, in Italia, ha pensato di far coincidere ...

stanzaselvaggia : Comunque Garko è veramente sfigato. Ci mette 30 anni per fare coming out e lo fa in tv e dopo una settimana sono tu… - svftchaeyoung : RT @svftchaeyoung: oggi è il coming out day e io vorrei dire a tutti i miei moots che hanno avuto la forza di uscire alla scoperto nonostan… - IntenseRevenge : RT @nuclearfamily: buon #ComingOutDay amic*. ricordate che siete valid no matter what e che va bene se non siete ancora pronti a fare comin… - Bruxmela : RT @dorinileonardo: Carolina e Nìcola, sposate non una ma due volte. bella intervista di @MadameSwann - parksdiversity : Quest'anno abbiamo chiesto alle nostre Aziende Socie di raccontarci quello che per loro significa e ha significato… -