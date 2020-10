Antisemitismo e abusi, Italia in trincea a Bruxelles. Bonafede: prioritario il contrasto a odio razziale e reati sui minori (Di domenica 11 ottobre 2020) Intervenendo in videoconferenza al Consiglio “Giustizia e affari interni” dell’Ue sul tema del contrasto agli abusi sessuali sui minori e all’odio antisemita, il Guadasigilli Alfonso Bonafede ha sottolineato come nel nostro Paese, il sistema giudiziario sul delicato tema degli absui sui minori, si sia mosso lungo le principali direttrici: quella del contrasto, con la criminalizzazione di un ampio spettro di condotte, che vanno dallo sfruttamento della prostituzione minorile, alla pedopornografia, fino alla pornografia virtuale ed al turismo sessuale. “Tali reati – spiega Bonafede – sono tutti perseguibili d’ufficio e prevedono la neutralizzazione economica, mediante la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 11 ottobre 2020) Intervenendo in videoconferenza al Consiglio “Giustizia e affari interni” dell’Ue sul tema delaglisessuali suie all’antisemita, il Guadasigilli Alfonsoha sottolineato come nel nostro Paese, il sistema giudiziario sul delicato tema degli absui sui, si sia mosso lungo le principali direttrici: quella del, con la criminalizzazione di un ampio spettro di condotte, che vanno dallo sfruttamento della prostituzionele, alla pedopornografia, fino alla pornografia virtuale ed al turismo sessuale. “Tali– spiega– sono tutti perseguibili d’ufficio e prevedono la neutralizzazione economica, mediante la ...

Intervenendo in videoconferenza al Consiglio “Giustizia e affari interni” dell’Ue sul tema del contrasto agli abusi sessuali sui minori e all ... Sul fornte dell’antisemitismo il ministro della ...

