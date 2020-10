Verona | Barak positivo al Coronavirus

FBiasin : 'Antonin #Barák dell'#Hellas Verona è risultato positivo dopo i test effettuati durante il ritiro della Nazionale d… - DiMarzio : #Verona, #Barak positivo: il comunicato - C17Joker : RT @FBiasin: 'Antonin #Barák dell'#Hellas Verona è risultato positivo dopo i test effettuati durante il ritiro della Nazionale della Repubb… - GioGiachetti : RT @FBiasin: 'Antonin #Barák dell'#Hellas Verona è risultato positivo dopo i test effettuati durante il ritiro della Nazionale della Repubb… - susydigennaro : RT @napolimagazine: HELLAS VERONA - Barák è risultato positivo al Covid-19 durante il ritiro della Nazionale della Repubblica Ceca https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Verona Barak

Continua l’ondata di positivi al Covid-19 che sta colpendo la Serie A. L’ultimo in ordine cronologico è Antonin Barak, centrocampista dell’Hellas Verona. Tutte le news di calciomercato e non solo: ...Anche l’Hellas Verona ha il suo primo contagiato al coronavirus: si tratta del centrocampista Antonin Barák, risultato positivo al Covid-19 in seguito ai test effettuati durante il ritiro della ...