Trump dice no al dibattito online, salta il confronto con Biden (Di sabato 10 ottobre 2020) Cancellato il dibattito Usa di giovedì tra Donald Tump e Joe Biden. Il presidente infatti ha rifiutato la proposta della commissione che organizza i dibattiti presidenziali di svolgere il confronto online a causa della positività al Covid dell'inquilino della Casa Bianca. LEGGI ANCHE > Trump lascia l'ospedale: "Non abbiate paura del Covid-19" Cancellato il dibattito Usa tra i candidati A riportare la notizia che è stato cancellato il dibattito Usa tra Trump e Biden, è stato il Wall Street Journal, citando alcune fonti della commissione, che aveva deciso di cambiare il format del duello optando per un confronto online a causa ...

