Roma, idea rinnovo per Dzeko: l’ingaggio è troppo alto (Di sabato 10 ottobre 2020) La Roma studia il rinnovo contrattuale di Edin Dzeko per diluire il pagamento dello stipendio fino al 2023 La Roma studia il rinnovo contrattuale di Edin Dzeko a seguito del mancato trasferimento alla Juventus del capitano bosniaco. Come riportato dal Corriere dello Sport, il club giallorosso vuole prolungare di altri due anni la scadenza e diluire lo stipendio di 7,5 milioni di euro netti a stagione fino al 2023. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 ottobre 2020) Lastudia ilcontrattuale di Edinper diluire il pagamento dello stipendio fino al 2023 Lastudia ilcontrattuale di Edina seguito del mancato trasferimento alla Juventus del capitano bosniaco. Come riportato dal Corriere dello Sport, il club giallorosso vuole prolungare di altri due anni la scadenza e diluire lo stipendio di 7,5 milioni di euro netti a stagione fino al 2023. Leggi su Calcionews24.com

fanpage : Massimo Giletti candidato a sindaco di Roma: l'idea che piace a Matteo Salvini - ilfoglio_it : #Calenda si candiderà come sindaco della Capitale e lo farà partendo da un'idea seduttiva: trasformare Roma nel lab… - stefanoepifani : È ripartita la lotteria dei nomi per il Sindaco di Roma. Nomi a destra, nomi a sinistra. Ma mi raccomando, mai un p… - rockoferrari : @lageloni @tpi Mi pare che a roma la parola d’ordine debba essere: back to basics. Non funziona sostanzialmente nul… - TribvnvsPlebis : @lageloni @tpi No. Ti ho già scritto che cosa sono disposto a fare, e lo farei perché sono sicuro che Calenda è il… -