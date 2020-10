Prodotti ittici senza tracciabilità | sequestro e sanzione dai parte dei Forestali

Leggi su anteprima24

(Di sabato 10 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTelese Terme (Bn) – Continuano i controlli dei Carabinieri Forestale nei settori di maggior interesse in relazione alla tutela del consumatore e della salute pubblica. I Carabinieri Forestale della stazione di Telese Terme (BN) in collaborazione con il personale della Capitaneria di Porto di Torre del Greco (NA), nella giornata del 09.10.2020 hanno sequestrato circa kg 30 died elevatoper euro 3000 riscontrando carenze in materia di tracciabilita’ degli alimenti. I Carabinieri Forestale ricoprono un ruolo centrale nella tracciatura degli alimenti in stretta correlazione con la tutela della salute. L'articolotracciabilità,dai ...