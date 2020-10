(Di sabato 10 ottobre 2020)alle feste private, anche in casa, e sospensione degli sport amatoriali di contatto, come il. Sono due delleemerse nella riunione dei capi delegazione di questa sera e che, a quanto si apprende da fonti di governo, dovrebbero entrare nel, che potrebbe arrivare tra due giorni. Lo riporta l’Ansa Queste … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Corriere : Covid, con il nuovo Dpcm sarà vietato sostare in piedi fuori da bar, ristoranti e locali - Corriere : Covid, Speranza convoca d'urgenza il Comitato tecnico scientifico - Corriere : Covid, verso il nuovo Dpcm: Speranza convoca d'urgenza il Comitato tecnico scientifico - LuigiBevilacq17 : RT @sportface2016: +++Nuovo #Dpcm: verso lo stop al #calcetto e a tutti gli sport amatoriali di contatto+++ #COVID19 - ZozzoneroDentro : RT @CalcioFinanza: Nuovo Dpcm, ipotesi stop al calcetto amatoriale -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Dpcm

Non solo bar e ristoranti nel “mirino” del Governo per quanto riguarda le restrizioni da inserire nel nuovo Dpcm. La crescita dei contagi di coronavirus è un incubo anche per i parroci, vescovi e ...Entro il 15 ottobre Conte dovrà firmare di nuovo un Dpcm con le misure più restrittive, tra quelle che abbiamo indicato sopra. E restano fortissimi i timori per quello che ci aspetta soprattutto per ...