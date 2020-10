MotoGP Gp Le Mans, Dovizioso: “Fatto tre giri uguali, la gara sarà un’altra cosa” (Di sabato 10 ottobre 2020) “Ho un buon feeling, non era ancora successo in qualifica. Non ho fatto un giro perfetto, bensì tre uguali. Come passo siamo messi bene, ma come tanti. Per ora non basta. Piccole cose possono fare la differenza, dobbiamo essere costanti per la gara che sarà un’altra cosa”. Lo ha detto Andrea Dovizioso ai microfoni di Sky Sport dopo il sesto tempo in qualifica nel Gran Premio di Francia di MotoGP. Leggi su sportface (Di sabato 10 ottobre 2020) “Ho un buon feeling, non era ancora successo in qualifica. Non ho fatto un giro perfetto, bensì tre. Come passo siamo messi bene, ma come tanti. Per ora non basta. Piccole cose possono fare la differenza, dobbiamo essere costanti per lache sarà un’altra cosa”. Lo ha detto Andreaai microfoni di Sky Sport dopo il sesto tempo in qualifica nel Gran Premio di Francia di

