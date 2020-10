Lazio, visite mediche per Hoedt (Di sabato 10 ottobre 2020) Giornata di visite mediche per Wesley Hoedt. Il difensore olandese, arrivato dal Southampton in prestito con diritto di riscatto, è pronto a iniziare la sua seconda avventura con la maglia della Lazio e ha iniziato le visite mediche alle 12.00 presso la clinica Paideia. Hoedt, ufficializzato nella giornata di lunedì, aveva già giocato dal 2015 al 2017 con la maglia della Lazio, collezionando 48 presenze e 2 gol con i capitolini. Ora è pronto per la sua seconda avventura. Fonte Foto: Twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 10 ottobre 2020) Giornata diper Wesley. Il difensore olandese, arrivato dal Southampton in prestito con diritto di riscatto, è pronto a iniziare la sua seconda avventura con la maglia dellae ha iniziato lealle 12.00 presso la clinica Paideia., ufficializzato nella giornata di lunedì, aveva già giocato dal 2015 al 2017 con la maglia della, collezionando 48 presenze e 2 gol con i capitolini. Ora è pronto per la sua seconda avventura. Fonte Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

