Juventus, nessuna risposta di Agnelli dopo l’attacco di De Luca (Di sabato 10 ottobre 2020) La Juventus e il suo presidente Andrea Agnelli non rilasceranno commenti dopo le parole del presidente di Vincenzo De Luca. Il presidente della Juventus Andrea Agnelli non risponderà pubblicamente ai commenti rilasciati ieri dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Lo riferisce Corriere dello Sport sottolineando come dal club bianconero trapeli serenità per aver seguito alla lettera il protocollo. LE PAROLE DI DE Luca – «Il Napoli non è partito perché era in quarantena. La Juventus, attraverso le parole del presidente Agnelli, ha fatto una dichiarazione penosa e imbarazzante». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 ottobre 2020) Lae il suo presidente Andreanon rilasceranno commentile parole del presidente di Vincenzo De. Il presidente dellaAndreanon risponderà pubblicamente ai commenti rilasciati ieri dal presidente della Regione Campania Vincenzo De. Lo riferisce Corriere dello Sport sottolineando come dal club bianconero trapeli serenità per aver seguito alla lettera il protocollo. LE PAROLE DI DE– «Il Napoli non è partito perché era in quarantena. La, attraverso le parole del presidente, ha fatto una dichiarazione penosa e imbarazzante». Leggi su Calcionews24.com

pedelinilore86 : Fuori uno, ma non è il solo. Nessuna solidarietà per quest'uomo, accusatore di Berlusconi e della Triade della Juve… - pvpeppe : @CucchiRiccardo Al caro presidente dico solo che con i se e con i ma non si va da nessuna parte. Bisogna analizzare… - AttivistaNEWS : @NickCelentano @fattoquotidiano No no, il tuo Presidente ha attaccato chiaramente la Juventus che non ha nessuna re… - DPorzani : @CucchiRiccardo La juventus non ha nessuna colpa. Soltanto ignora cosa sia lo sport. Ma su quello non può farci nie… - ilnapolionline : Verdoliva (Direttore ASL Napoli 1): 'Pressioni ADL? Nessuna pressione' - -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus nessuna Juventus, nessuna risposta di Agnelli dopo l’attacco di De Luca Calcio News 24 Risultati ricerca

ua risposta alla domanda su chi tra Dybala e Cavani farebbe più comodo alla Juventus. Per altre https://gianlucadimarzio.com/it/un-piano-bee-per-il-milan-camoranesi-sceglie-tra-dybala-e-cavani-per-la- ...

Preziosi: «Juventus-Napoli è stato uno spot mortale per il nostro calcio»

Commentando gli episodi di Juventus-Napoli, il presidente del Genoa Enrico Preziosi ha parlato di spot mortale per la Serie A.

ua risposta alla domanda su chi tra Dybala e Cavani farebbe più comodo alla Juventus. Per altre https://gianlucadimarzio.com/it/un-piano-bee-per-il-milan-camoranesi-sceglie-tra-dybala-e-cavani-per-la- ...Commentando gli episodi di Juventus-Napoli, il presidente del Genoa Enrico Preziosi ha parlato di spot mortale per la Serie A.