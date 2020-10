Ingaggi Serie A, Juventus davanti all’Inter: da CR7 a Frabotta, le cifre (Di sabato 10 ottobre 2020) Ingaggi Serie A – Aumenta il monte Ingaggi complessivo della Serie A. L’Inter accorcia il gap con la Juventus, ma i bianconeri rimangono in testa anche su questa particolare statistica. Monte Ingaggi bianconero abbattuto grazie alle tante cessioni, tra le più pesanti Higuain e Douglas Costa. Complessivamente gli Ingaggi della Juventus, 236 milioni di euro, +87 sull’Inter (in crescita) seconda e addirittura +146 sul Milan, quinto in questa ‘speciale’ classifica che vede Roma (112) e Napoli (105) al terzo e quarto posto, mentre lo Spezia ultimo con 22. Ovviamente Ronaldo al primo posto dei giocatori più pagati della Serie A. Ingaggi ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 10 ottobre 2020)A – Aumenta il montecomplessivo dellaA. L’Inter accorcia il gap con la, ma i bianconeri rimangono in testa anche su questa particolare statistica. Montebianconero abbattuto grazie alle tante cessioni, tra le più pesanti Higuain e Douglas Costa. Complessivamente glidella, 236 milioni di euro, +87 sull’Inter (in crescita) seconda e addirittura +146 sul Milan, quinto in questa ‘speciale’ classifica che vede Roma (112) e Napoli (105) al terzo e quarto posto, mentre lo Spezia ultimo con 22. Ovviamente Ronaldo al primo posto dei giocatori più pagati dellaA....

Gazzetta_it : L'inchiesta #Gazzetta sugli stipendi - La #Juve dà l'esempio: -58 milioni. #Inter e #Lazio sono in crescita, ma la… - GaIIiani : RT @TuttoMercatoWeb: Monte ingaggi Serie A, i 5 più pagati delle neopromosse: Benevento spende 6 mln per 3 pedine - Lucamina81 : RT @HCE__: Monte ingaggi Serie A (lordo in milioni€) via GdS Juve 236 Inter 149 Roma 112 Napoli 105 Milan 90 Lazio 83 Fiorentina 55 Torino… - TuttoMercatoWeb : Monte ingaggi Serie A, i 5 più pagati delle neopromosse: Benevento spende 6 mln per 3 pedine - blizzard1011 : RT @HCE__: Monte ingaggi Serie A (lordo in milioni€) via GdS Juve 236 Inter 149 Roma 112 Napoli 105 Milan 90 Lazio 83 Fiorentina 55 Torino… -