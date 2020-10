"Il web è un pericolo per il bambino che non si sente amato. Non è togliendo il cellulare che proteggiamo i nostri figli" (Di sabato 10 ottobre 2020) “Il problema non è internet, ma quanto un genitore o chi sta intorno ai bambini si è fatto sostituire come presenza affettiva dai tablet e dai telefonini”. Non ha dubbi Federico Tonioni, psichiatra e psicoterapeuta, direttore del Centro Pediatrico Interdipartimentale per la Psicopatologia da Web, presso la Fondazione Policlinico Gemelli di Roma. Esperto sul Gioco d’azzardo patologico, sulla Dipendenza da Internet e sulla prevenzione e le patologie correlate al Cyber-bullismo, commenta ad HuffPost i recenti fatti di cronaca che vedono i bambini vittime di challenge dagli esiti tragici, come avvenuto a Napoli dove un 11enne si è lanciato dal balcone di casa sua, togliendosi la vita. O di abusi e violenze psicologiche (e fisiche) ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 10 ottobre 2020) “Il problema non; internet, ma quanto un genitore o chi sta intorno ai bambini si; fatto sostituire come presenza affettiva dai tablet e dai telefonini”. Non ha dubbi Federico Tonioni, psichiatra e psicoterapeuta, direttore del Centro Pediatrico Interdipartimentale per la Psicopatologia da Web, presso la Fondazione Policlinico Gemelli di Roma. Esperto sul Gioco d’azzardo patologico, sulla Dipendenza da Internet e sulla prevenzione e le patologie correlate al Cyber-bullismo, commenta ad HuffPost i recenti fatti di cronaca che vedono i bambini vittime di challenge dagli esiti tragici, come avvenuto a Napoli dove un 11enne si; lanciato dal balcone di casa sua,si la vita. O di abusi e violenze psicologiche (e fisiche) ...

Ultime Notizie dalla rete : web è TORNA IN PIAZZA E SUL WEB "IO NON RISCHIO" Cronache TV "Il web è un pericolo per il bambino che non si sente amato. Non è togliendo il cellulare che proteggiamo i nostri figli"

