(Di sabato 10 ottobre 2020) UP- E' undinel grigiore della Rossa. Forse non sa neppure lui com'è riuscito a mettere la SF1000 in seconda fila, ma sta provando a raggiungere l'unico obiettivo stagionale ...

leggoit : Formula 1, le pagelle delle prove: Leclerc raggio di sole Ferrari - sportface2016 : #EifelGP | #Bottas sorprende, #Leclerc da applausi: le pagelle della qualifica del Nurburgring - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1 | #AlphaTauri, la stagione è già un successo - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1: la pagella di metà stagione della #Renault - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1 | Tempo di pagelle per l'#AlfaRomeo -

Ultime Notizie dalla rete : Formula pagelle

Il Mattino

UP LECLERC – E’ un raggio di sole nel grigiore della Rossa. Forse non sa neppure lui com’è riuscito a mettere la SF1000 in seconda fila, ma sta provando a ...Formula 1, le pagelle della qualifica del Gran Premio dell'Eifel 2020: Bottas in pole, Leclerc quarto tempo da applausi ...