Fiumicino | durante un controllo aggredisce i poliziotti e ne ferisce uno | arrestato 43enne

Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato, in via della Scafa, hanno arrestato O.R., italiano di 43 anno, con precedenti di polizia. L'uomo, durante un normale controllo di polizia, alla richiesta dei documenti, ha dato in escandescenza aggredendo gli agenti e procurandogli 4 giorni di prognosi. Dovrà rispondere di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

Screening scuole Fiumicino, cinque positivi 'Durante lo screening fatto ieri alla scuola di via Varsavia sono stati…

Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Fiumicino, in via della Scafa, hanno arrestato O.R., italiano di 43 anno, con precedenti di polizia. L’uomo, durante un normale controllo di polizia ...Quattro giorni di prognosi per i poliziotti Durante un controllo, alla richiesta di mostrare i documenti è andato su tutte le furie. Un 43enne, con precedenti, è stato arrestato a Fiumicino. Poco dopo ...