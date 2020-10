Cinquanta sfumature di Elisa Isoardi e Todaro. La sexy bachata fa sognare

Leggi su iltempo

(Di domenica 11 ottobre 2020) Avvinghiati, sensuali, uniti in un solo corpo con unache esalta il disegno che questo Ballando con le Stelle ha fatto die Raffaele: quello di due amanti sul palco e forse pure dietro. Di sicuro hanno incantato la giuria che per tutte le coppie è indigesta, ma per loro due a fine serata si è davvero sciolta. Hanno preso tutti dieci dai 5 giurati, ottenendo il punteggio pieno e insuperabile di 50 punti. Mai accaduto che una coppia sia riuscita a prendere 10 sia da Selvaggia Lucarelli che da Guillermo Mariotto. Sembrano davvero i predestinati.