Bologna, gli stipendi e gli ingaggi di tutti i giocatori: quanti soldi guadagnano

Chi si è mai chiesto quanto guadagni annualmente i calciatori del Bologna? Bene chiunque sia interessato può trovare l'elenco completo del monte ingaggi del club felsineo qui di seguito. I più pagati due elementi cardine della squadra allenata da Sinisa Mihajlovic, ovvero Nicola Sansone e Roberto Soriano, entrambi con uno stipendio pari a 1,6 milioni di euro; non è da meno Gary Medel che percepisce precisamente un milione e mezzo. A seguire troviamo Riccardo Orsolini e Rodrigo Palacio con 1,1 milioni e Federico Santander con un milioni, mentre gli ingaggi di tutto il reso della rosa si aggirano al di sotto del milione di euro. 

Sansone 1,6
Soriano 1,6
Medel 1,5
Orsolini 1,1
Palacio 1,1
Poli 1,1
Santander 1
De Silvestri 0,9
Skorupski 0,9
Barrow 0,8
Danilo 0,8
Denswil 0,8
Dijks 0,8
Skov ...

Ultime Notizie dalla rete : Bologna gli Eden Park a Bologna, gli sport urbani hanno traslocato in centro Corriere della Sera Covid, positivi altri quattro studenti dello Scappi di Castel San Pietro

Imola (Bologna), 10 ottobre 2020 – Altri quattro studenti dell ... già comunicato nelle scorse ore. Tutti e 4 gli studenti frequentano la stessa classe e pertanto tutti i compagni sono stati posti in ...

Juventus, l'ex allenatore di Frabotta: "Sarà il terzino dell'Italia al Mondiale"

Tra gli italiani può assomigliare a Spinazzola e Zappacosta". BOLOGNA - "Il Bologna è stato subito deciso a prenderlo, hanno puntato su Gianluca e su un altro ragazzo. All'epoca la trattativa l'aveva ...

