Troppi positivi | il liceo classico Pansini torna alla didattica a distanza

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Troppe assenze per Covid e quarantene tra gli studenti. Ilriorganizza le proprie attività passando. Lo comunica la preside dell’Istituto, Daniela Paparella, con una nota pubblicata sul sito ufficiale della scuola. “L’andamento esponenziale dei riferiti test sierologici e naso oro faringeida parte degli alunni frequentanti codesta Istituzione scolastica, emersi anche a seguito di una massiva campagna di prevenzione promossa dai detentori della responsabilità dei minori in questione, sta impattando sul regolare andamento scolastico attraverso plurime assenze cautelative degli alunni“. Scrive così specificando anche che chi è a casa segue comunque le lezioni in ...