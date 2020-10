Reddito di cittadinanza, cosi non funziona (Di venerdì 9 ottobre 2020) Era settembre del 2018 quando Luigi Di Maio, allora ministro del Lavoro, annunciava trionfante: «Con questa legge di bilancio, avremo abolito la povertà». Era il primo mattone del Reddito di cittadinanza. “Aiuta a formarti e a trovare lavoro”, si legge sul sito del ministero. Ad aprile del 2019 sono iniziati i primi accrediti: da 780 euro per un single con casa in affitto a, per esempio, 1.180 euro per una famiglia di quattro persone (genitori e due figli minori), sempre in affitto. Soldi che sarebbero arrivati per 18 mesi, da allora fino alla fine di settembre, pochi giorni fa. Si può però rinnovare la richiesta: basta attendere un mese e compilare un’altra domanda per un altro anno e mezzo di sussidi, sempre in attesa del contratto di lavoro. Ma qualcuno riesce a firmarlo il benedetto contratto? ... Leggi su aciclico (Di venerdì 9 ottobre 2020) Era settembre del 2018 quando Luigi Di Maio, allora ministro del Lavoro, annunciava trionfante: «Con questa legge di bilancio, avremo abolito la povertà». Era il primo mattone deldi. “Aiuta a formarti e a trovare lavoro”, si legge sul sito del ministero. Ad aprile del 2019 sono iniziati i primi accrediti: da 780 euro per un single con casa in affitto a, per esempio, 1.180 euro per una famiglia di quattro persone (genitori e due figli minori), sempre in affitto. Soldi che sarebbero arrivati per 18 mesi, da allora fino alla fine di settembre, pochi giorni fa. Si può però rinnovare la richiesta: basta attendere un mese e compilare un’altra domanda per un altro anno e mezzo di sussidi, sempre in attesa del contratto di lavoro. Ma qualcuno riesce a firmarlo il benedetto contratto? ...

