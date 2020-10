Petrolio acquistato dall’Isis. Sospetti sulla Saras dei Moratti. Greggio a prezzi stracciati e denaro al Califfato. Inchiesta dell’antiterrorismo a Cagliari: due indagati (Di venerdì 9 ottobre 2020) sulla Saras della famiglia Moratti è calata un’ombra pesantissima. L’Antiterrorismo di Cagliari sospetta che la società abbia fatto affari con l’Isis, contrabbandando Greggio, potendo così piazzare il prodotto a prezzi vantaggiosi e permettendo all’organizzazione islamica di ottenere denaro con cui finanziare attività criminali. Un’Inchiesta con al centro la raffineria di Sarroch, in Sardegna, in cui sono stati ipotizzati i reati di riciclaggio, falso e reati fiscali e in cui sono indagati i vertici aziendali, Franco Balsamo, già manager del gruppo Montedison, e Marco Schiavetti, ingegnere con un passato in Olivetti. IL PUNTO. La raffineria sarda è una delle ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 9 ottobre 2020)della famigliaè calata un’ombra pesantissima. L’Antiterrorismo disospetta che la società abbia fatto affari con l’Isis, contrabbandando, potendo così piazzare il prodotto avantaggiosi e permettendo all’organizzazione islamica di ottenerecon cui finanziare attività criminali. Un’con al centro la raffineria di Sarroch, in Sardegna, in cui sono stati ipotizzati i reati di riciclaggio, falso e reati fiscali e in cui sonoi vertici aziendali, Franco Balsamo, già manager del gruppo Montedison, e Marco Schiavetti, ingegnere con un passato in Olivetti. IL PUNTO. La raffineria sarda è una delle ...

