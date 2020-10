Meteo Roma del 09-10-2020 ore 19:15 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Meteo venerdì trovate l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al numero di telefonare al mattino sul settentrione tra pomeriggio e sera densamente più compatti con precipitazioni deboli o moderati fra Piemonte e Liguria settori Alpini al centro mattina soleggiata sulle tutte le regioni tra pomeriggio il numero di tele con l’allenamento e piovaschi sparsi sulla Toscana alta variabilità asciutta al sud nuvolosità irregolare sulle regioni meridionali con piovaschi sparsi tra Puglia Calabria e Sicilia sereno sulla Sardegna pomeriggio sera In generale miglioramento eccezione di locali in stabilità sulla Sicilia Orientale variabilità altrove temperature minime massime in generale calo su tutta lo stivale ed è tutto buon proseguo di scorta Meteo In collaborazione con Agenzia ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 9 ottobre 2020)venerdì trovate l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al numero di telefonare al mattino sul settentrione tra pomeriggio e sera densamente più compatti con precipitazioni deboli o moderati fra Piemonte e Liguria settori Alpini al centro mattina soleggiata sulle tutte le regioni tra pomeriggio il numero di tele con l’allenamento e piovaschi sparsi sulla Toscana alta variabilità asciutta al sud nuvolosità irregolare sulle regioni meridionali con piovaschi sparsi tra Puglia Calabria e Sicilia sereno sulla Sardegna pomeriggio sera In generale miglioramento eccezione di locali in stabilità sulla Sicilia Orientale variabilità altrove temperature minime massime in generale calo su tutta lo stivale ed è tutto buon proseguo di scortaIn collaborazione con Agenzia ...

