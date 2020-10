Maccalli e Chiacchio atterrati a Fiumicino, ad attenderli Conte e Di Maio (Di venerdì 9 ottobre 2020) Un aereo militare ha riportato in Italia i due ostaggi italiani liberati in Mali, padre Pier Luigi Maccalli e Nicola Chiacchio. Ad attenderli all'aeroporto di Ciampino (Roma) il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio Leggi su firenzepost (Di venerdì 9 ottobre 2020) Un aereo militare ha riportato in Italia i due ostaggi italiani liberati in Mali, padre Pier Luigie Nicola. Adall'aeroporto di Ciampino (Roma) il presidente del Consiglio Giuseppee il ministro degli Esteri, Luigi Di

GiuseppeConteIT : Padre Pierluigi Maccalli e Nicola Chiacchio, rapiti in Africa tra il 2018 e il 2019, sono liberi e stanno rientrand… - luigidimaio : Una bella notizia: padre Pier Luigi Maccalli e Nicola Chiacchio sono finalmente liberi e stanno bene. Erano stati r… - repubblica : Padre Maccalli e Nicola Chiacchio liberati in Mali - vasco97273 : RT @GiuseppeConteIT: Padre Pierluigi Maccalli e Nicola Chiacchio, rapiti in Africa tra il 2018 e il 2019, sono liberi e stanno rientrando i… - GiorgioAntonel1 : RT @GianlucaVasto: Padre Pierluigi Maccalli e Nicola Chiacchio, sono liberi! Un grazie alla nostra Intelligence, in particolare all'Aise, e… -