Lopalco | spiegazioni assurde | “All’inizio abbiamo detto no a mascherine perché non c’erano”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Roma, 9 ott – Pier Luigi, neoeletto Consigliere regionale in Puglia e prossimo assessore regionale alla sanità pugliese è uno di quegli acerrimi nemici degli “ottimisti” del virus come il professor Alberto Zangrillo. Uno di quei “presenzialisti” tv ed esperti che sono loro stessi una pandemia (mediatica) da quando c’è l’emergenza sanitaria. A Piazzapulita ci ha regalato una spiegazione abbastanza assurda sul motivo per cui tutti i principali esperti all’inizio avevano addirittura sconsigliato di mettere le: “Spiegazione molto semplice” “Perché gli scienziati inizialmente hannoalla popolazione di non mettere le?” dice, ospite a ...